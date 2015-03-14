Кратко: узловая меланома Кларк IV, Бреслоу 2,83 мм. Биопсия сторожевых лимфоузлов в РФ (БСЛУ в
Переход с таргетных препаратов на иммунотерапию в лечении меланомы IV стадии.
Во время лечения меланомы IV стадии, переход с таргетных препаратов на иммунотерапию должен осуществляться в
Где вы, что это и зачем это
Здравствуйте, люди!
Темы этого блога: лечение меланомы в Израиле, лечение меланомы, биопсия сторожевых лимфоузлов. Прежде чем куда-нибудь тыкать мышкой, прошу ознакомиться с этой небольшой статейкой.
Это блог о лечении меланомы (с упором на ранние стадии). Основная масса статей и рассказов (отзывов) посвящена лечению в Израиле. Так же имеется несколько отзывов о лечении в тех же краях других видов рака, в частности РМЖ, а так же один рассказ о родах в Израиле.
Самым главным лейтмотивом является описание и примеры применения процедуры под названием Биопсия сторожевых лимфатических узлов (Sentinel nod biopsy) , с которой и начинается лечение меланомы в Израиле. Я всегда и везде пишу во множественном числе, т.к. мне этих самых сторожевых лимфоузлов в 2012г было удалено 4 штуки.
Прочитав хотя бы часть рассказов, вы получите ответ на вопрос: Удалили меланому, что дальше? В какой момент и в каком объеме требуется лечение меланомы в Израиле? И многое другое
Лечение меланомы. История. БСЛУ в Москве, лимфодиссекция в Израиле и т.д.
Кратко: узловая меланома Кларк IV, Бреслоу 2,83 мм. Биопсия сторожевых лимфоузлов в РФ (БСЛУ в
Блог о лечении меланомы в Израиле. Историческая справка
Немного об авторе и повелителе всего этого хозяйства:
Меня зовут Вадим (дети друзей зовут меня Дядя Вадик и под таким именем я присутствую в интернетах).
Вот краткий обзор последних пяти лет моего существования:
Сентябрь 2011 — обнаружена меланома на спине. Удалена в РФ.
Диагноз: меланома T2N0M0 S1, уровень инвазии 3 ст.
(посмотреть можно на странице «Меланома. Фото»)
Ноябрь 2011 — начинается лечение в Израиле. Поездка на диагностику. ПЭТ КТ в клинике Ассута и консультация профессора Шломо Шнейбаума.
Уточненный диагноз:
- Злокачественная меланома.
- Уровень по Кларку 3.
- Инвазия 0,9 мм по Бреслоу.
- Митозы 3/мм2
- Без изъязвления
- Минимальное расстояние до чистых краев 1 мм
- Присутствует частичный регресс
Февраль 2012 — Собственно лечение меланомы. Проведена «Биопсия сторожевых лимфоузлов«. Удалено 4 лимфоузла из подмышек и выполнено повторное широкое иссечение. Операция проходила в клинике Ассута.
Результат: метастазов меланомы в сторожевых лимфоузлах нет.
Отчеты о всех поездках с 2011 по 2020 годы собраны на одной странице : Блог Дяди Вадика. Лечение меланомы в Израиле.
И еще несколько тезисов
- Хочу заметить, что я не врач и все те, кто присылает мне свои отзывы о лечении, врачами так же не являются. Мы все можем ошибаться в каких-то тонкостях и нюансах, прошу иметь это ввиду.
- Все комментарии модерируются! Т.е. пока я их не посмотрю, они на сайте не появятся. Не нужно отправлять их по 5-6 раз. Сделано это с целью борьбы с тоннами СПАМа, которые я каждый день вижу в камментах. Нужно отметить, что я, как и все хомо сапиенсы, ем, сплю, работаю и гуляю, по этому камменты могут появляться с задержкой.
- Блог просто набит информацией по лечению меланомы в Израиле. В рассказах присутствуют разные интересные нюансы, цены на диагностику и лечение и т.д. Вам нужно просто найти время и ПРОЧИТАТЬ.
Сейчас на борту имеется около 200 отзывов о лечении в Израиле (в большинстве указана полная и подробная стоимость), а так же более 400 статей на тему лечения и диагностики меланомы.