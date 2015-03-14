Где вы, что это и зачем это

Здравствуйте, люди!

Темы этого блога: лечение меланомы в Израиле, лечение меланомы, биопсия сторожевых лимфоузлов. Прежде чем куда-нибудь тыкать мышкой, прошу ознакомиться с этой небольшой статейкой.

Это блог о лечении меланомы (с упором на ранние стадии). Основная масса статей и рассказов (отзывов) посвящена лечению в Израиле. Так же имеется несколько отзывов о лечении в тех же краях других видов рака, в частности РМЖ, а так же один рассказ о родах в Израиле.

Самым главным лейтмотивом является описание и примеры применения процедуры под названием Биопсия сторожевых лимфатических узлов (Sentinel nod biopsy) , с которой и начинается лечение меланомы в Израиле. Я всегда и везде пишу во множественном числе, т.к. мне этих самых сторожевых лимфоузлов в 2012г было удалено 4 штуки.

Прочитав хотя бы часть рассказов, вы получите ответ на вопрос: Удалили меланому, что дальше? В какой момент и в каком объеме требуется лечение меланомы в Израиле? И многое другое